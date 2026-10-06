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PROTESTOS Mais de 250.000 manifestantes participam de protestos estudantis na França, segundo as autoridades Organizações estudantis haviam anunciado pouco antes um número de 450.000 manifestantes

Cerca de 256.000 pessoas participaram nesta terça-feira (6), na França, de manifestações organizadas para reivindicar melhores condições para os estudantes do ensino médio, sendo 56.000 delas em Paris, anunciou o Ministério do Interior.

As organizações estudantis USL, Fage, Union étudiante e Unef, que convocaram as marchas desta terça-feira (6), haviam anunciado pouco antes um número de 450.000 manifestantes na França, incluindo 100.000 em Paris.

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