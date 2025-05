A- A+

RELIGIÃO Mais de 270 mil fiéis participam de peregrinação na cidade portuguesa de Fátima e celebram N. Sra. Santa é celebrada no dia 13 de maio, data de sua primeira aparição na cidade portuguesa, segundo relatos de três crianças em 1917

Mais de 270 mil peregrinos se reúnem no santuário português de Fátima para prestar homenagem à uma das mais populares manifestações da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, que foi retirada de sua capela das aparições especialmente para a ocasião. Em uma atmosfera de meditação e cânticos religiosos, os peregrinos participam de uma missa e da bênção das velas.

Um dos momentos mais aguardados da celebração é a retirada da imagem da Virgem da Capela das Aparições. Ela foi conduzida até o altar principal. Muitos devotos chegaram de joelhos até o adro do santuário como forma de penitência e demonstração de fé. Outro gesto tradicional repetido ao longo do dia foi o lançamento de velas ao fogo, símbolo de pedidos e promessas.

A peregrinação deste ano também coincide com um momento importante para a Igreja Católica: a eleição do novo Papa Leão XIV. Para muitos fiéis, a escolha do novo Pontífice trouxe um significado especial à celebração. A servidora pública portuguesa Raquel, de 44 anos, destacou a relevância simbólica da data.

— O novo Papa representa uma grande alegria para o povo. Além disso, o dia da sua eleição corresponde ao dia em que o Arcanjo São Miguel apareceu no Monte Gargano, o que significa muito para nós, católicos, já que o Espírito Santo é a alma e o amor da Igreja — afirmou.

Celebração de Nossa Senhora na cidade portuguesa de Fátima - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Já o aposentado Carlos Prata, de 64 anos, expressou esperança em relação ao futuro do papado:

— Espero que o novo Papa faça coisas boas, porque o mundo não está fácil. Espero que ele dê um pouco de coragem a todos os jovens, para que tudo corra bem para ele e para nós.

Dia de Nossa Senhora de Fátima

Uma das santas que despertam maior devoção popular — tanto em Portugal quanto no Brasil —, Nossa Senhora de Fátima é celebrada neesta terça-feira, quando as aparições completam seu centésimo oitavo aniversário.

Em 1917, três pastorinhos — os irmãos Francisco e Jacinta Marto e a prima deles, Lúcia dos Santos, todos entre 7 e 10 anos à época — disseram ter visto seis vezes Nossa Senhora: no dia 13 de cada mês, de maio até outubro. Naquele ano, eles contaram que a santa pediu para rezarem o terço e fazer penitências. Jacinta e Francisco morreram de gripe espanhola dois anos depois das aparições, e Lúcia se tornou freira.

Em 13 de outubro de 1917, a última aparição de Nossa Senhora às crianças foi marcada pelo que ficou conhecido como “milagre do Sol”. Segundo a lenda, os pastorinhos haviam previsto que a Virgem faria um milagre naquele dia. Dezenas de milhares de pessoas foram à cidade e muitas delas testemunharam um fenômeno descrito como uma visão do Sol girando pelo céu. Outros, ainda, disseram que viram o astro se aproximando e depois se afastando da Terra, e o céu mudando de cor.

Inicialmente, autoridades religiosas portuguesas duvidaram da veracidade das aparições, e a Igreja de Portugal iniciou uma investigação que só foi terminar em 1930, quando as visões foram declaradas autênticas.

Mais tarde, na década de 1940, Lúcia revelou por meio de livros de memórias que a Virgem Maria teria contado a ela e a seus primos três segredos. Os dois primeiros descreveram uma imagem apocalíptica do inferno, previram o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial e a ascensão e queda do comunismo soviético.

Em 2000, o Vaticano revelou o terceiro e último segredo, descrito como uma profecia da tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro. O Pontífice afirmou que a santa salvou sua vida.

