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DEMOLIÇÃO Mais de 290 prédios-caixão serão demolidos na RMR, e proprietários serão indenizados; confira lista Indenizações serão pagas pela Caixa Econômica Federal, no valor médio de R$ 120 mil cada. Edifícios têm risco de desabamento

O governo federal vai concluir, a partir da próxima semana, o processo de indenização dos donos de apartamentos dos prédios-caixão com alto risco de desabamento na Região Metropolitana do Recife (RMR). Nesta segunda etapa, 296 imóveis são contemplados na capital e em Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE) informou que o acordo foi firmado em junho de 2024, e prevê a demolição de 431 edifícios, com um investimento total de R$ 1,7 bilhão.

As indenizações são chamadas de "Cheque Esperança" e serão pagas pela Caixa Econômica Federal, no valor médio de R$ 120 mil para as famílias proprietárias desses imóveis. Também será feita a redestinação das áreas ocupadas pelos edifícios.

A medida chegou como uma resposta ao extenso histórico de incidentes com prédios-caixão na região nos últimos anos. O último caso foi em julho de 2023, quando parte de um bloco cedeu no Conjunto Beira-Mar, em Paulista, e deixou 14 mortos e sete feridos. Três meses antes, o desabamento do Edifício Leme, em Olinda, matou seis pessoas.

Na nova fase de pagamentos, mais 296 prédios estão sendo incorporados. Em 55, as tratativas documentais foram concluídas e homologadas pela Justiça Federal para o acordo de indenização.

"Desse total, cinco devem iniciar a demolição até o fim deste mês e a previsão é de que outras 22 demolições sejam realizadas em setembro. O processo documental dos 241 prédios remanescentes ainda está em andamento", completou a Seduh-PE.

Desabamento parcial do bloco 7 do Conjunto Beira Mar, em 2023, terminou em tragédia. - Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Primeira etapa do programa

De acordo com a Seduh-PE, na primeira fase, 127 dos 135 prédios contemplados foram demolidos e 19 terrenos foram desapropriados pelo governo de Pernambuco. Eles foram "designados à implantação de novas moradias ou equipamentos públicos, como creches, escolas e praças", em processo vinculado a entidades proponentes do Minha Casa Minha Vida Entidades.

Os movimentos sociais de luta por moradia que os receberam submeteram seus projetos habitacionais dentro dessa modalidade do programa federal. Um total de 14 deles foram contemplados na seleção de 2026, cujo processo ainda está em andamento.

"As famílias que serão beneficiadas são selecionadas pelas próprias entidades proponentes dos projetos e apresentadas no ato da contratação junto à Caixa Econômica Federal", explicou a secretaria.

Os oito imóveis restantes estão em fase de desocupação para posterior redestinação, conforme diretrizes do programa. Nessa etapa, 1.485 famílias foram indenizadas.

O que diz a Caixa Econômica Federal

Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal confirmou que mutirões de conciliação ocorrerão nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro deste ano, com foco em chegar a um comum acordo para indenizações junto aos proprietários.

"Após a assinatura do acordo e sua homologação pelo Poder Judiciário, o pagamento da indenização será efetuado em até 15 dias úteis", completou.

O banco também disponibiliza orientações para participar dos mutirões na página do Programa Cheque Esperança no site da Caixa Econômica Federal.

Veja, abaixo, a lista dos edifícios contemplados:







Veja, abaixo, lista dos edifícios com acordos homologados:

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