Mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerra
A maioria foge de Teerã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais
Quase 3,2 milhões de iranianos se deslocaram dentro do país desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, em 28 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (12) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
"Entre 600 mil e um milhão de famílias iranianas estão deslocados temporariamente dentro do país por causa do conflito em curso, o que representa até 3,2 milhões de pessoas", afirmou Ayaki Ito, que coordena a equipe de apoio emergencial do ACNUR.
"A maioria foge de Teerã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais", acrescentou. "O número deve continuar aumentando enquanto persistirem as hostilidades".
No dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ampla ofensiva conjunta contra o Irã. A campanha desencadeou uma guerra em todo Oriente Médio.
No 13º dia de conflito, o ACNUR também chama a atenção para as pessoas estrangeiras refugiadas no Irã.
"As famílias de refugiados acolhidas no país, em sua maioria afegãs, também são afetadas. Sua situação precária e suas redes de apoio limitadas as tornam especialmente vulneráveis", advertiu Ito.