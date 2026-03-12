Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFLITO

Mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerra

A maioria foge de Teerã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais

Reportar Erro
Mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerraMais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerra - Foto: Ibrahim Amro / AFP

Quase 3,2 milhões de iranianos se deslocaram dentro do país desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos, em 28 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira (12) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Entre 600 mil e um milhão de famílias iranianas estão deslocados temporariamente dentro do país por causa do conflito em curso, o que representa até 3,2 milhões de pessoas", afirmou Ayaki Ito, que coordena a equipe de apoio emergencial do ACNUR.

"A maioria foge de Teerã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais", acrescentou. "O número deve continuar aumentando enquanto persistirem as hostilidades".

Leia também

• Pentágono afirma que campanha contra Irã custou US$ 11,3 bilhões em uma semana

• Irã decide não jogar a Copa do Mundo e pode ser punido pela Fifa; entenda

• Irã ataca instalações de petróleo no Golfo e provoca aumento dos preços

No dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ampla ofensiva conjunta contra o Irã. A campanha desencadeou uma guerra em todo Oriente Médio.

No 13º dia de conflito, o ACNUR também chama a atenção para as pessoas estrangeiras refugiadas no Irã.

"As famílias de refugiados acolhidas no país, em sua maioria afegãs, também são afetadas. Sua situação precária e suas redes de apoio limitadas as tornam especialmente vulneráveis", advertiu Ito.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter