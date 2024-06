Mais de 30 agentes eleitorais morrem na Índia devido ao calor

A- A+

Ao menos 33 funcionários eleitorais morreram no estado de Uttar Pradesh devido ao calor durante o último dia das eleições indianas no sábado (1º), disse uma autoridade estadual.

"Uma indenização financeira de 1,5 milhão de rupias [18 mil dólares ou 94,3 mil reais] será paga às famílias dos falecidos", disse Navdeep Rinwa, diretor-geral de eleições do estado de Uttar Pradesh, a repórteres no domingo.

As intensas ondas de calor que a Índia enfrenta, com temperaturas superiores a 45ºC, provocaram dezenas de mortes. De acordo com o Serviço Meteorológico Indiano (IMD), as temperaturas na cidade de Jhansi, em Uttar Pradesh, atingiram 46,9 graus. Na cidade de Ballia, no mesmo estado, um homem que fazia fila para votar perdeu a consciência e morreu, disse um funcionário eleitoral.

A Índia costuma registrar temperaturas muito altas, mas este ano as ondas de calor foram excepcionais, com recordes de temperatura. Estudos científicos demonstraram que a mudança climática causa ondas de calor mais longas, frequentes e intensas em todo o mundo.

O primeiro-ministro nacionalista hindu, Narendra Modi, parece estar prestes a ganhar um terceiro mandato, de acordo com várias pesquisas de boca de urna. Os resultados das eleições serão anunciados oficialmente na terça-feira.

