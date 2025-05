Mais de 30 australianos são detidos por atacar usuários de aplicativos LGBTQ

A- A+

Mais de 30 pessoas, a maioria adolescentes do sexo masculino, foram presas na Austrália por uma série de ataques a homens que eram atraídos por meio de aplicativos de namoro voltados ao público LGBTQ, informou a polícia na sexta-feira.

Em alguns casos, os agressores chegaram a publicar vídeos dos ataques nas redes sociais, segundo a polícia do estado de Victoria, que identificou diversos grupos de atacantes.

Os suspeitos, em sua maioria com idades entre 13 e 20 anos, foram acusados de contatar as vítimas por meio de aplicativos de namoro ou redes sociais. Quando se encontravam com elas, os suspeitos as agrediam, ameaçavam ou roubavam, enquanto proferiam insultos homofóbicos.

- Isso ocorria principalmente no Grindr, mas também no Scruff e no Snapchat - disse um porta-voz da polícia.

As prisões de cerca de 30 suspeitos começaram a acontecer em outubro. Entre eles estão três adolescentes de 13, 14 e 15 anos, acusados de roubo à mão armada e desordem violenta.

"Não há espaço para esse tipo de comportamento preocupante em nossa sociedade. Isso não será tolerado", afirmou em comunicado a superintendente interina da polícia de Victoria, Carolyn Deer.

A polícia informou que está trabalhando com empresas responsáveis por aplicativos e namoro como parte da investigação, para que ofereçam aos usuários ferramentas para denunciar esse tipo de situação.

