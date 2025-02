Mais de 30 desaparecidos após deslizamento de terra no sudoeste da China

A- A+

Mais de 30 pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra na província de Sichuan, no sudoeste da China, neste sábado (8), informou a emissora estatal CCTV.

O deslizamento de terra ocorreu na cidade de Jinping por volta das 03h50 GMT (00h50 em Brasília).

"Cerca de dez casas foram soterradas e mais de 30 pessoas estão desaparecidas", disse a CCTV.

O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou que as autoridades façam "todo o possível para procurar e resgatar pessoas desaparecidas, minimizar as vítimas e lidar adequadamente com as consequências", acrescentou a rede.

O Ministério de Gestão de Emergências da China disse em uma publicação online que duas pessoas foram resgatadas.

Equipes de resposta a emergências estão no local procurando por sobreviventes, acrescentou.

