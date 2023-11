Mais de 30 homens são detidos em operação na Europa por suspeita de pornografia infantil

A- A+

Um total de 31 homens, suspeitos de terem administrado ou utilizado conteúdo de pornografia infantil através do serviço de mensagens cifradas Signal, foram detidos em novembro durante uma grande operação policial na Europa, informou a gendarmaria francesa nesta segunda-feira (27).

Entre 13 e 17 de novembro, “dez suspeitos foram detidos na Espanha, cinco na Hungria, quatro na Bélgica e dois na Bulgária”, declarou o coronel Pascal Péresse, chefe da unidade de operações do centro francês de luta contra os crimes cibernéticos.

Outros dez foram presos na França e há detenções previstas na Finlândia, Romênia e Ucrânia, detalhado o responsável.

A operação começou com uma denúncia do Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos contra um homem de aproximadamente 30 anos por "posse de material de pornografia infantil" no sudoeste da França.

O acusado foi detido em fevereiro e a operação permitiu encontrar mais de 200.000 arquivos. A análise dos documentos permitiu identificar sete grupos de conversação, oito administradores e três espaços seguros de armazenamento.

"Uma investigação realizada por agentes de polícia, com pseudônimos, permitiu então identificar todas as partes envolvidas: administradores, fornecedores, usuários [...]", explicou o coronel Péresse.

Mais de 70 investigadores, entre eles 25 especialistas em novas tecnologias, identificaram cerca de "700 indivíduos de 73 nacionalidades diferentes" através da visualização de imagens especialmente difíceis, detalhadas.

Vários dos suspeitos foram colocados em prisão preventiva. Alguns também são acusados de estupro de menores de 15 anos e corrupção de menores.

Veja também

Dengue Peru registra mais de 440 mortes por dengue desde janeiro, o pior número em décadas