Mais de 30 mortos e vários sequestrados por grupos armados na Nigéria

Mais de 30 pessoas morreram e várias foram sequestradas durante um ataque de grupos armados no centro-norte da Nigéria, informou a polícia neste domingo (4).

"Os agressores invadiram, no sábado (3), Kasuwan-Daji, pequena cidade no distrito de Kabe, incendiaram um mercado e saquearam lojas em busca de alimentos", declarou um porta-voz da polícia do Estado de Níger.

"Mais de 30 pessoas perderam a vida durante o ataque, e algumas pessoas também foram sequestradas" durante o ataque, acrescentou o porta-voz.

Fotos e vídeos vistos pela AFP mostravam vítimas com as mãos atadas nas costas antes de serem assassinadas.

Este tipo de grupo realiza regularmente sequestros em massa para exigir resgates e saqueia vilarejos nas regiões noroeste e centro-norte da Nigéria. O estado do Níger tem sido um dos mais afetados nos últimos meses.

O país mais populoso da África sofre vários conflitos. O território é cenário de uma prolongada insurgência de jihadista e enfrenta ondas de violência de grupos armados.

Também registra confrontos entre agricultores e pecuaristas, e um conflito relacionado a separatistas no sudeste do país.

A Nigéria, com 230 milhões de habitantes, está dividida entre um norte de maioria muçulmana e um sul de predominância cristã. Mas os conflitos afetam ambas as populações.

Em novembro, grupos armados sequestraram mais de 250 estudantes e funcionários de uma escola católica do estado do Níger. As autoridades anunciaram sua libertação em dois grupos, semanas depois, sem revelar se foi pago algum resgate.

Nos últimos meses, Washington tem criticado a incapacidade do país de conter a violência, e o presidente Donald Trump denunciou uma "perseguição" contra os cristãos, um argumento utilizado há muito tempo pela direita religiosa americana.

Tanto a Nigéria como vários analistas independentes rejeitaram estas acusações, mas Washington bombardeou, no Natal, milicianos vinculados ao grupo jihadista Estado Islâmico. A Nigéria disse que havia aprovado os ataques.

