Mais de 30 pessoas ficaram presas após o desabamento de uma mina em uma região da Zâmbia conhecida por suas atividades clandestinas de extração de cobre a céu aberto, indicou o ministro do Interior nesta sexta-feira (1º).

O Ministério de Minas disse que realizará uma inspeção no local, na região de Chingola, cerca de 400 quilômetros ao norte da capital, Lusaka.

A Zâmbia é um dos maiores produtores de cobre. A região de Chingola abriga uma das maiores minas de cobre no céu aberto do mundo.