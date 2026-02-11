Qua, 11 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Mais de 300 africanos recrutados pela Rússia morreram na Ucrânia

Coletivo investigativo publicou lista dos recrutados que monitora os combatentes russos mortos em ação e incentiva a rendição

Reportar Erro
Equipes de resgate do Serviço Estatal de Emergência e funcionários de uma usina elétrica removem os escombros de uma usina termelétrica da empresa ucraniana de energia DTEKEquipes de resgate do Serviço Estatal de Emergência e funcionários de uma usina elétrica removem os escombros de uma usina termelétrica da empresa ucraniana de energia DTEK - Foto: Genya Savilov / AFP

Pelo menos 1.417 africanos foram recrutados pelo Exército russo para a guerra na Ucrânia, e mais de 300 morreram no conflito, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (11) pelo coletivo investigativo All Eyes on Wagner (AEOW).

O grupo publicou uma lista dos recrutados, compilada pelo programa ucraniano "Eu Quero Viver", que monitora os combatentes russos mortos em ação e incentiva a rendição.

O relatório contém os nomes de 1.417 pessoas de 35 países africanos que foram recrutadas pelo Exército russo entre janeiro de 2023 e setembro de 2025, e os nomes de 316 que morreram na linha de frente.

Leia também

• EUA facilitam produção de petróleo na Venezuela sem China e Rússia

• Ucrânia realizará eleições apenas quando a situação de segurança permitir

• Rússia tomará medidas "militares" se Groenlândia for militarizada

No entanto, os números reais provavelmente são muito maiores, segundo o coletivo.

"O fenômeno do recrutamento de cidadãos africanos não é um epifenômeno isolado, mas sim a espinha dorsal de uma estratégia deliberada e organizada", à medida que a guerra se prolonga e a Rússia precisa "lidar com a escassez de homens", afirma o relatório.

“Ficamos muito impressionados com a facilidade com que se encontra uma oferta ou uma forma de sair desses países (africanos). Leva apenas cinco minutos nas redes sociais”, disse Lou Osborn, do coletivo AEOW, à AFP.

Milhares de estrangeiros juntaram-se às fileiras russas na Ucrânia, recrutados em países com laços históricos — Cazaquistão, Tadjiquistão e Cuba — e em outros com relações crescentes (Nepal, Sri Lanka, Iraque e nações africanas).

A Ucrânia também tem milhares de combatentes estrangeiros em suas fileiras.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter