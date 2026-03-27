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consequências Mais de 300 militares americanos ficaram feridos desde o início da guerra contra o Irã Um oficial americano anônimo disse à AFP que 10 militares americanos permanecem gravemente feridos

Mais de 300 militares americanos ficaram feridos desde o início da guerra contra o Irã, em 28 de fevereiro, informou nesta sexta-feira (27) o Comando Central, responsável pelas operações.

"Desde o início da Operação Fúria Épica, aproximadamente 303 militares americanos ficaram feridos. A grande maioria dos ferimentos foi leve e 273 militares já retornaram ao serviço", disse o capitão da Marinha dos EUA, Tim Hawkins.

Um oficial americano, que pediu para não ser identificado, disse à AFP que 10 militares americanos permanecem gravemente feridos.

Segundo os dados mais recentes, outros 13 militares americanos morreram na guerra, sete deles no Golfo e seis no Iraque.

As Forças Armadas iranianas afirmaram nesta sexta-feira que hotéis que abrigam tropas americanas na região seriam considerados alvos legítimos.

"Quando os americanos (as forças) entram em um hotel, da nossa perspectiva, esse hotel se torna americano", disse o porta-voz militar Abolfazl Shekarchi à televisão estatal na quinta-feira.

O governo iraniano não divulgou um número atualizado de mortos, mas um grupo ativista com sede nos EUA afirmou em 23 de março que cerca de 1.167 soldados iranianos morreram, e o paradeiro de outros 658 é desconhecido.

A AFP não conseguiu verificar de forma independente os números de baixas no Irã devido a restrições à imprensa.

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