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Tragédia Mais de 32 mil ficam desalojados após terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas Embora os registros oficiais apontem apenas quatro desaparecidos, o Escritório de Defesa Civil informou que diversos prédios ainda precisam ser inspecionados detalhadamente

Equipes de resgate mantém nesta terça-feira, 9, as buscas em edifícios destruídos no sul das Filipinas após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a região na véspera deixar ao menos 37 mortos, quase 500 feridos e mais de 32 mil pessoas fora de casa

As operações se concentram principalmente em áreas próximas ao epicentro do tremor, na ilha de Mindanao, onde autoridades ainda tentam confirmar se há vítimas sob os escombros de construções que desabaram ou ficaram gravemente danificadas.

Embora os registros oficiais apontem apenas quatro desaparecidos, o Escritório de Defesa Civil informou que diversos prédios ainda precisam ser inspecionados detalhadamente.

O terremoto, considerado um dos mais fortes a atingir o arquipélago nas últimas décadas, provocou uma onda de deslocamentos. Muitas famílias deixaram suas residências por receio de novos tremores e da possibilidade de tsunami, buscando abrigo em centros de emergência montados pelas autoridades.

Ondas de até 1,4 metro acima do nível normal da maré foram registradas após o abalo sísmico. Apesar do alerta, os danos associados ao tsunami foram limitados e atingiram principalmente uma comunidade costeira, onde seis casas construídas sobre palafitas sofreram avarias. Ondas menores também foram registradas na Indonésia, em Palau e no sul do Japão.

A cidade de General Santos, importante centro portuário do sul filipino e conhecida pela indústria pesqueira, foi uma das áreas mais atingidas. Ao menos 13 pessoas morreram em consequência do desabamento de estruturas e da queda de escombros.

Na província de Sarangani, o número de vítimas chegou a 18. A maioria morreu após um deslizamento de terra atingir residências na região montanhosa de Glan, segundo autoridades locais. Outras mortes foram registradas em províncias vizinhas, como Cotabato do Sul e Davao Ocidental, além da ilha de Balut.

Um levantamento preliminar do governo aponta que cerca de 2,5 mil residências e ao menos 117 prédios públicos sofreram danos em diferentes localidades. O aeroporto internacional de General Santos permaneceu fechado pelo segundo dia consecutivo, provocando o cancelamento de 63 voos domésticos, com exceção das operações voltadas a ações humanitárias.

De acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, o terremoto teve epicentro no mar, a cerca de 32 quilômetros da cidade de Maasim, na província de Sarangani, e ocorreu a uma profundidade de 33 quilômetros.

Especialistas afirmam que o tremor foi provocado por movimentações na Fossa de Cotabato, uma estrutura geológica submarina responsável por fortes terremotos na região. Segundo o instituto, foi o abalo mais intenso associado a essa área desde 1976, quando um terremoto de magnitude 8,1 desencadeou um tsunami devastador no sul das Filipinas.

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