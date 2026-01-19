A- A+

mundo Mais de 330 mil minigeladeiras são recolhidas nos EUA por risco de incêndio Recall ampliado envolve o modelo Frigidaire EFMIS121, vendido na Target entre 2020 e 2023, após relatos de curto-circuito, incêndios e danos materiais, segundo a agência de segurança do consumidor dos EUA

A distribuidora canadense Curtis International Ltd. anunciou a ampliação do recall dos mini-refrigeradores Frigidaire modelo EFMIS121, vendidos exclusivamente pela rede Target nos Estados Unidos entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023. A medida foi comunicada pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC), neste mês de janeiro, após o registro de novos incêndios e danos materiais associados ao uso dos aparelhos.

Segundo a CPSC, o recall adicional envolve cerca de 330 mil unidades e se soma a uma retirada anterior realizada em julho de 2024, quando aproximadamente 634 mil mini-refrigeradores de outros modelos da marca foram recolhidos do mercado. Em todos os casos, o problema está relacionado a falhas em componentes elétricos que podem provocar curto-circuito, derretimento do plástico e incêndios, representando risco à segurança dos consumidores.

Risco elétrico motivou nova ação

De acordo com o comunicado oficial da CPSC, ao menos seis incidentes de incêndio e danos materiais envolvendo o modelo EFMIS121 foram relatados recentemente. A agência afirma que a ampliação do recall ocorreu após a identificação de novos episódios semelhantes aos registrados no ano passado, quando 26 casos de superaquecimento, derretimento ou fogo foram associados a outros modelos da linha, além de dois relatos de ferimentos leves por inalação de fumaça.





A Curtis International fabrica e distribui os mini-refrigeradores sob licença da marca Frigidaire, que pertence ao grupo sueco Electrolux. A CPSC destacou que, embora a marca seja amplamente conhecida, a responsabilidade pelo recolhimento e pelo reembolso cabe ao distribuidor autorizado nos Estados Unidos.

Os consumidores afetados foram orientados a interromper imediatamente o uso do produto e seguir o protocolo de recall para solicitar reembolso, conforme instruções disponíveis nos sites da CPSC e da Curtis International. “A segurança do consumidor é primordial, e fabricantes e distribuidores têm a obrigação de corrigir defeitos que representem risco”, afirmou a agência federal em nota.

Com a ampliação, o número total de mini-refrigeradores Frigidaire recolhidos desde 2024 ultrapassa 960 mil unidades, um dos maiores recalls já registrados na categoria de pequenos eletrodomésticos no país. A CPSC informou que seguirá monitorando a implementação da medida e a apuração dos incidentes, em conformidade com as normas federais de proteção ao consumidor.

