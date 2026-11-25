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religião Mais de 350 clérigos italianos foram acusados de abusos sexuais durante 20 anos, diz estudo Foram registrados casos em pouco mais da metade das 226 dioceses da Itália

A Igreja Católica italiana recebeu denúncias contra 356 membros do clero acusados de abusos sexuais entre 2001 e 2021, segundo um aguardado relatório parcial publicado nesta quarta-feira (25).

Os casos envolveram 385 vítimas, e um total de 123 religiosos responderam a processos perante os tribunais italianos, informou o relatório elaborado por pesquisadores da Universidade de Bolonha e do Instituto Innocenti, de Florença.

Os casos resultaram em 166 decisões judiciais registradas, das quais 57 se converteram em condenações definitivas à prisão. O estudo não determinou se alguns religiosos receberam múltiplas condenações.

Sete em cada dez vítimas eram homens, principalmente com idades entre 11 e 17 anos.

O estudo é a primeira investigação em nível nacional encomendada pela Igreja Católica italiana sobre abusos sexuais de menores cometidos por membros do clero, anos depois de pesquisas semelhantes realizadas na França, na Alemanha e na Suíça.

Foram registrados casos em pouco mais da metade das 226 dioceses da Itália.

Algumas dioceses não participaram da pesquisa, enquanto 65 afirmaram não ter conhecimento de casos durante o período analisado.

"Esses crimes revelam um mal que atravessou a Igreja: precisamos nomeá-lo e reconhecer sua atrocidade", declarou o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana.

"Compreender o fenômeno nos ajuda a intervir onde for necessário", acrescentou. "Queremos que a Igreja seja um lugar seguro".

O relatório aponta que 218 dos 356 membros do clero acusados foram alvo de procedimentos conduzidos pelas autoridades eclesiásticas.

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