TAILÂNDIA Mais de 350 escolas são fechadas por poluição em Bangcoc A concentração de micropartículas PM2.5, as mais perigosas porque podem entrar no sangue, excede em sete vezes o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde

A poluição do ar em Bangcoc forçou o fechamento de mais de 350 escolas nesta sexta-feira (24), de acordo com as autoridades da capital tailandesa, que também ordenaram que a maior parte do transporte público fosse gratuita para mitigar o fenômeno.

O reino turístico do sudeste asiático passa regularmente por episódios desse tipo nessa época do ano, devido ao ar frio que não permite a evacuação das emissões dos veículos e à queima de restolho agrícola na área circundante.

“A Administração Metropolitana de Bangcoc fechou 352 escolas em 31 distritos devido à poluição do ar”, disseram as autoridades em uma mensagem em um aplicativo de mensagens.

A concentração de micropartículas PM2.5, as mais perigosas porque podem entrar no sangue, excede em sete vezes o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

No início do dia, mais de 250 escolas já haviam sido fechadas devido à poluição.

As autoridades também incentivaram as pessoas a trabalhar em casa, limitaram o uso de transporte particular e restringiram o tráfego de veículos pesados na cidade.

Ainda assim, na manhã desta sexta-feira, Bangcoc estava em sétimo lugar no índice de cidades com a pior qualidade do ar da empresa suíça de monitoramento IQAir.

