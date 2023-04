A- A+

Mais de 36.360 milhões de cigarros clandestinos, de marcas comercializadas no Paraguai, foram apreendidos nessa quarta-feira (12), pela Polícia Federal, no galpão alugado por uma empresa no Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a corporação, no interior das 1.818 caixas encontradas no local foram contabilizados 36.360 milhões de cigarros de origem estrangeira, a maior apreensão de cigarros feita este ano em Pernambuco. Com a apreensão, a PF estima prejuízo de R$ 2,727 milhões.



Um caminhão que estava dentro do depósito também foi apreendido. Peritos criminais federais fizeram perícia no local para subsidiar as investigações.

Apreensão aconteceu nessa terça-feira (12). Foto: Divulgação/PF

Ninguém foi encontrado na área, mas os sócios da empresa que locaram o imóvel no Distrito Industrial II, onde o material estava, se apresentaram na Delegacia de Polícia Federal em Caruaru e prestaram esclarecimentos.



Segundo a PF, a prática criminosa está ligada à lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos e sonegação fiscal, já que a mercadoria entra no país sem recolher o devido imposto. A pena para o crime de contrabando é de 2 a 5 anos.

