Mais de 40 civis são mortos por homens armados no Mali, segundo fontes de segurança
Os ataques, realizados por homens armados que chegaram em motocicletas, tiveram como alvo vários acampamentos pertencentes, em sua maioria, à comunidade Daoussahak
Mais de 40 civis foram mortos no domingo (18) em ataques realizados por homens armados na região de Ménaka, no nordeste do Mali, informaram à AFP nesta segunda-feira fontes de segurança, comunitárias e locais.
Os ataques, realizados por homens armados que chegaram em motocicletas, tiveram como alvo vários acampamentos pertencentes, em sua maioria, à comunidade Daoussahak, da qual faz parte o grupo armado Movimento para a Salvação de Azawad (MSA), próximo à junta militar que governa o país.
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A direção executiva da comunidade Daoussahak atribuiu os ataques ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI).
Segundo uma fonte de segurança baseada em Gao, consultada pela AFP, o massacre ocorreu "em represália por operações militares realizadas recentemente na região e por ataques do MSA".