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SÃO JOÃO

São João 2026: quase 41 mil passageiros devem circular pelas rodoviárias de Pernambuco, diz EPTI

TIP, no Recife, lidera a estimativa, com movimentação de mais de 28 mil passageiros

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Movimentação no Terminal Integrado de Passageiros (TIP) na véspera do feriado de São JoãoMovimentação no Terminal Integrado de Passageiros (TIP) na véspera do feriado de São João - Foto: Alexandre Aroeira / Arquivo Folha de Pernambuco.

Entre sexta-feira (19) e quinta-feira (25), quase 41 mil passageiros devem circular pelos seis principais terminais rodoviários de Pernambuco, localizados no Recife e em Caruaru, Petrolina, Arcoverde, Serra Talhada e Garanhuns. A informação é da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI). 

De acordo com as estimativas da EPTI, a capital pernambucana lidera o fluxo, por meio do Terminal Integrado de Passageiros (TIP), que deve receber 28.223 pessoas.

Em seguida, o terminal de Caruaru prevê movimentar 11.892 passageiros, enquanto o terminal de Petrolina aguarda 5.587 viajantes.

Do mesmo modo, os terminais rodoviários de Arcoverde, Serra Talhada e Garanhuns completam o quadro, com projeções de 1.940, 1.697 e 1.571 passageiros, respectivamente.

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Os destinos mais procurados incluem rotas intermunicipais, como o Recife, Caruaru, Gravatá e Petrolina; e interestaduais, como Campina Grande/PB, Aracaju/SE, Fortaleza/CE, Maceió/AL, João Pessoa/PB e Salvador/BA.

Com o objetivo de atender à demanda do feriadão, as empresas que atuam nesses terminais planejaram a disponibilização de viagens extras.

Apesar do reforço, a recomendação das concessionárias é que os passageiros não deixem para comprar a passagem de última hora, pois não há garantia de disponibilidade imediata de horários.

EPTI realiza ação "Escutando quem Viaja"
O São João é um período que movimenta significativamente a economia de Pernambuco e registra o maior fluxo de passageiros no sistema de transporte intermunicipal.

Por isso, a Ouvidoria da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) promoverá o projeto "Escutando quem Viaja", uma ação educativa voltada aos passageiros.

Técnicos do órgão estarão presentes em três dos principais destinos juninos: TIP Recife, nesta quinta (18), Caruaru, nesta sexta (19), e Arcoverde, na segunda-feira (29)

“O usuário precisa nos dizer o que está acontecendo lá na ponta para que a gente consiga aperfeiçoar o nosso trabalho. Estamos iniciando as escutas presenciais em alguns terminais para chegar mais próximo do público e dar respostas mais efetivas”, destaca a presidente da EPTI, Angella Mochel, reforçando o papel da Ouvidoria como um canal direto de diálogo.

O principal objetivo do projeto é garantir que os usuários conheçam seus direitos, como a gratuidade no transporte para pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos, além de democratizar o acesso aos canais de comunicação do órgão.

Para reclamações, denúncias, solicitações, elogios e sugestões, o cidadão pode contatar o site ou outros meios:

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