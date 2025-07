A- A+

CONFLITO Mais de 40 mortos por ataque rebelde a igreja na República do Congo A ação põe fim a meses de relativa calma nesta região fronteiriça com Uganda

Mais de 40 pessoas foram mortas no domingo em uma igreja no nordeste da República Democrática do Congo em um ataque atribuído a rebeldes, informaram uma missão de paz da ONU e o Exército.

Os agressores pertenciam às Forças Democráticas Aliadas, grupo predominantemente muçulmano que jurou lealdade aos jihadistas do Estado Islâmico (EI) em 2019, segundo um porta-voz militar na região de Ituri.

Seus membros atacaram uma igreja católica no município de Komanda, onde fiéis se reuniam para rezar. O ataque matou 43 pessoas, incluindo nove crianças, informou a missão de paz da ONU neste extenso país no coração da África.

O Exército congolês criticou o "massacre em larga escala" e explicou que "cerca de 40 civis foram surpreendidos e mortos com facões, e outros ficaram gravemente feridos".

A ação põe fim a meses de relativa calma nesta região fronteiriça com Uganda, onde os exércitos congolês e ugandense lançaram uma operação conjunta para eliminar as Forças Democráticas Aliadas no final de 2021.

Mesmo assim, este grupo, composto principalmente por rebeldes de origem ugandense, matou milhares de civis e intensificou seus saques e assassinatos no nordeste do Congo.

Veja também