A- A+

alemanha Mais de 40 sepulturas judaicas são vandalizadas com símbolo nazista na Alemanha Autoridades estimam os danos em 20 mil euros e procuram "qualquer pessoa que possa fornecer informações sobre possíveis suspeitos"

Um grupo vandalizou mais de 40 túmulos judeus antigos no cemitério de Cothen, no leste da Alemanha, disse a polícia nesta quarta-feira, mas nenhuma prisão foi feita. A polícia acredita que as profanações foram cometidas entre sexta e terça-feira.

As autoridades estimam os danos em 20 mil euros e procuram “qualquer pessoa que possa fornecer informações sobre possíveis suspeitos”. Antiga capital do principado de Anhalt-Köthen, Cothen é conhecida por ter acolhido o compositor Johann Sebastian Bach no século XVIII.

Nos últimos anos, a Alemanha assistiu a um ressurgimento de actos anti-semitas que lembram os anos sombrios do Nacional-Socialismo.

Em 2019, Stephan Balliet, adepto de ideologias de extrema-direita e conspiracionistas, tinha tentado entrar na sinagoga de Halle, situada na mesma região da Saxónia-Anhalt, com a intenção de cometer um massacre no feriado judaico de Yom Kippur.

Ele não conseguiu entrar no local, onde naquela época havia muitos fiéis, mas matou um transeunte e um homem que se refugiava em um restaurante, antes de ser preso.

Veja também

Controle Príncipe herdeiro saudita diz que normalização com Israel "está mais próxima"