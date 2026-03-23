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fiscalização Mais de 400 mil produtos irregulares são interditados pela Anvisa em farmácia de manipulação de SC Foi constatado risco de contaminação dos medicamentos e outros problemas que podem acarretar riscos à saúde

A farmácia de manipulação HKM Farmácia de Manipulação Ltda (Essentia Pharma), localizada na cidade de Palhoça, teve mais de 400 mil produtos irregulares interditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Vigilância Sanitária de Santa Catarina.

De acordo com a agência, o local operava em escala industrial sem a exigência de prescrição médica, além de apresentar falhas críticas nos processos de esterilização de produtos. Também foram encontrados insumos para produção de tirzepatida, substância ativa do Mounjaro, sem os testes e controles adequados.

"Foram encontradas mais de 400 mil unidades de medicamentos injetáveis variados pré-produzidos, para os quais não havia prescrição (receita) médica, e que estavam à espera de futuros consumidores, o que é proibido. Em qualquer farmácia de manipulação, a produção só pode ocorrer para atender a uma prescrição específica, prévia e individualizada", diz o comunicado.

Ainda, segundo a Anvisa, a farmácia apresentava risco de contaminação dos medicamentos por microrganismos como bactérias e fungos, em decorrência da forma como o processo de manipulação era conduzido e dos materiais que entravam em contato com as formulações.

"Os problemas levaram à interdição da linha de produção dos medicamentos que são esterilizados por envase asséptico. A esterilização é uma etapa necessária e essencial na produção de medicamentos injetáveis, pois garante que o medicamento final esteja livre de microrganismos. Na etapa de envase asséptico, a formulação é inserida em recipientes também esterilizados, que devem ser vedados hermeticamente, de forma a impedir a entrada de ar, gases ou outras substâncias", afirma a autarquia.

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