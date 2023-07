Mais de 450 acusados em grande operação contra plantações de maconha no Reino Unido

A- A+

Mais de 450 pessoas foram indiciadas em uma operação sem precedentes contra plantações de maconha no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira (7) a polícia britânica.

Mais de 182 mil pés de maconha, com valor calculado entre 115 e 130 milhões de libras esterlinas (entre 147 e 166 milhões de dólares, entre 719 e 812 milhões de reais), foram apreendidos, informou a polícia, na "maior operação nacional do tipo" executada pelas forças de segurança do país.

Durante a operação, que aconteceu na Inglaterra e País de Gales, 967 detenções foram efetuadas por acusações de plantação de maconha, lavagem de dinheiro e infrações à legislação sobre armas.

Entre as pessoas detidas, 450 foram indiciadas, segundo o Conselho Nacional de Chefes de Polícia (NPCC), que coordenou a operação.

"Sabemos que as redes organizadas na produção de maconha também estão diretamente relacionadas com uma série de crimes graves, como a importação de drogas de classe A (as mais pesadas), a escravidão moderna", disse Steve Jupp, comandante do combate ao crime organizado no NPCC.

"Esta operação não apenas alterou de forma significativa as atividades criminosas, assim como as informações coletadas ajudarão nas futuras operações policiais em todo o país", acrescentou.

Em Londres, a operação permitiu desmantelar 65 "fábricas de maconha", apreender 7.250 pés, 60 quilos de resina de maconha, crack e cinco armas, de acordo com um comunicado.

Cinquenta pessoas foram detidas na capital britânica, das quais mais da metade foram indiciadas, segundo a Scotland Yard.

Veja também

DESABAMENTO EM PAULISTA Vídeo mostra momento do desabamento de prédio no Janga, em Paulista