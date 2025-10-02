Qui, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
palestinos

Mais de 5 mil amputados e 42 mil feridos com sequelas graves em Gaza, alerta a OMS

Em um novo relatório, a organização afirma que um quarto dos 167.376 feridos registrados desde outubro de 2023 apresenta traumatismos permanentes

Reportar Erro
Palestinos lamentam o corpo de um parente morto em ataques israelenses em Deir al-Balah, no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro da Faixa de Gaza,Palestinos lamentam o corpo de um parente morto em ataques israelenses em Deir al-Balah, no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro da Faixa de Gaza, - Foto: Bashar Taleb / AFP

Cerca de 42 mil pessoas na Faixa de Gaza, um quarto delas crianças, sofrem "lesões incapacitantes" em consequência do conflito em curso e precisarão de atendimento médico por anos, anunciou nesta quinta-feira (2) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em um novo relatório, a organização afirma que um quarto dos 167.376 feridos registrados desde outubro de 2023 apresenta traumatismos permanentes. Entre eles, mais de 5 mil sofreram amputações.

Outras lesões graves registradas desde o início da guerra em Gaza incluem mais de 22 mil danos em membros, mais de 2 mil lesões na medula espinhal, cerca de 1.300 traumatismos cranianos e mais de 3.300 queimaduras graves.

Leia também

• Defesa Civil de Gaza reporta ao menos 52 mortos em ataques israelenses

• Meloni critica flotilha de Gaza onde 40 italianos foram retidos

• Presidente da Fepal vem ao Recife debater a Faixa de Gaza

"Essas lesões geram uma necessidade massiva de cirurgias especializadas e de reabilitação, mas também alteram profundamente a vida dos pacientes e de suas famílias", detalha a OMS, acrescentando que "um em cada quatro desses feridos é uma criança".

O sistema de saúde de Gaza não consegue lidar com a magnitude da crise. Apenas 14 dos 36 hospitais seguem funcionando parcialmente e menos de um terço dos serviços de reabilitação que existiam antes da guerra continuam ativos.

O pessoal especializado também foi dizimado.

"Gaza contava com cerca de 1.300 fisioterapeutas e 400 terapeutas ocupacionais antes da guerra. Mas muitos foram deslocados e ao menos 42 morreram", assinalou a OMS, que alerta que "hoje restam apenas oito protesistas para responder a um número considerável de amputações".

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter