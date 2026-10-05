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EUA Mais de 50 disparos: ataque a tiros deixa 2 mortos em festa de estudantes na Geórgia, nos EUA Xerife do condado de Dooly, Craig Peavy, identificou as duas pessoas mortas como Jaquevion Jackson, de 21 anos, de Cordele, e Macaleb Jackson, de 23 anos, de Hawkinsville, na Geórgia

Autoridades policiais trabalham para descobrir exatamente o que aconteceu quando uma festa de boas-vindas, que se estendia por um raio de quatro quarteirões em uma cidade do sul da Geórgia, nos Estados Unidos, terminou em tiroteio na madrugada do domingo, 4, pelo horário local, deixando duas pessoas mortas e ao menos 30 feridas.

O xerife do condado de Dooly, Craig Peavy, identificou as duas pessoas mortas como Jaquevion Jackson, de 21 anos, de Cordele, e Macaleb Jackson, de 23 anos, de Hawkinsville, na Geórgia. Ainda não se sabe se os dois eram parentes.

Algumas pessoas presentem no evento foram atingidas por tiros e ficaram feridas, disse Chris Hosey, diretor do Departamento de Investigação da Geórgia, mas ele não forneceu um número exato.

"Ainda estamos tentando resolver isso", disse Hosey durante uma coletiva de imprensa na noite de domingo.

Horas depois, não havia relatos de prisões e as autoridades não apresentaram nenhum possível motivo para os disparos.

Os feridos tinham entre 14 e 51 anos e foram levados para vários hospitais da região, disse Peavy. Alguns estavam em estado crítico, enquanto outros estavam estáveis, afirmou.

Mais de mil pessoas compareceram à festa

Mais de mil pessoas se reuniram no local, e mais de 50 tiros foram disparados em pelo menos dois locais da festa, disse Peavy à WMAZ-TV. Vienna é uma pequena comunidade rural a cerca de 210 quilômetros ao sul de Atlanta.

Segundo Peavy, os policiais estavam perto do local quando o tiroteio começou e, após sua chegada, mais disparos foram efetuados a cerca de um quarteirão de distância.

"Não sabíamos se estavam vindo em nossa direção ou em direção a outra pessoa", disse ele. "Você só tinha que continuar fazendo o que estava fazendo e torcer para não ser atingido por tiros."

O incidente ocorreu durante o fim de semana de boas-vindas dos alunos da Dooly County High School.

Mulher relatou disparos rápidos e pessoas correndo

Ashley Gee, de 30 anos, que mora no condado vizinho de Turner e veio a Vienna para a festa, descreveu ao Atlanta Journal-Constitution uma constante saraivada de tiros.

"Como uma metralhadora", disse ela. "Uma pessoa correu e todo mundo começou a correr."

O AJC informou que a festa atraiu pessoas de outros condados vizinhos no sul da Geórgia, após a vitória do time de futebol americano de uma escola local em um jogo de boas-vindas na noite de sexta-feira.

O tiroteio não ocorreu em um evento patrocinado pela escola, afirmou Sherrod Willaford, superintendente do Sistema Escolar do Condado de Dooly.

"Reconhecemos que o impacto pode atingir muitos de nossos alunos, famílias e funcionários", disse ele em um comunicado. As escolas abrirão nesta segunda-feira, afirmou, mas medidas de segurança adicionais foram implementadas, sem especificar quais foram as ações adotadas.

Peavy disse que as festividades começaram na sexta-feira à noite e que "correram bem", com "respeito da comunidade" naquela noite, enquanto os policiais patrulhavam o evento.

Xerife disse que os agentes estavam presentes enquanto os tiros ainda estavam sendo disparados

A festa de sábado à noite, 3, foi uma "história diferente", disse ele. "Ainda estamos investigando o que deu errado. Mas em festas grandes com pessoas de diferentes lugares, não apenas moradores locais, às vezes surgem problemas", disse ele.

"Nossos agentes estavam praticamente no local quando tudo aconteceu. Eles estavam em quase todas as direções em relação ao local onde a festa de rua estava sendo realizada. Mas havia muita gente. E era difícil entender o que estava acontecendo", disse ele. Foi "uma experiência de aprendizado" para sua equipe policial. "Pensávamos que já tínhamos lidado com muita coisa. Mas às vezes acontece de repente, e foi algo avassalador".

Vienna fica a cerca de 80 quilômetros ao sul da cidade de Macon, no centro da Geórgia, pela rodovia interestadual 75. Segundo as autoridades, 12 adolescentes ficaram feridos por disparos de arma de fogo durante um confronto entre pessoas em uma festa de aniversário em um parque da cidade no fim de semana anterior.

As vítimas foram levadas para diversos hospitais para receber tratamento, informou o Departamento de Investigação da Geórgia.

O legista do Condado de Dooly, Brett Walls, afirmou que os dois homens foram declarados mortos no local com ferimentos fatais por arma de fogo. Ele disse que várias outras pessoas também foram baleadas, descrevendo a cena como "horrível".

Walls disse ao AJC que várias pessoas foram atingidas por balas e cerca de uma dúzia de outras ficaram feridas enquanto tentavam fugir.

"Isso não acontece - não deveria acontecer - em uma cidade pequena como essa. É algo que se vê nos noticiários de cidades maiores", disse Walls ao jornal, acrescentando que os hospitais estavam lotados de feridos. "E mesmo em cidades maiores, não se vê esse tipo de número."

Investigação segue em andamento

As autoridades não informaram se algum suspeito está sob custódia ou sendo procurado. Nenhum motivo foi divulgado para o tiroteio.

O prefeito de Vienna, Eddie Daniels, disse que o tiroteio ocorreu a cerca de um quarteirão de sua casa e que "viu muitas luzes azuis". Daniels afirmou que ainda não havia conversado com as autoridades policiais e não tinha detalhes sobre o ocorrido.

Daniels disse que a cidade não havia emitido nenhum tipo de licença para a festa de rua e que não sabia se era uma festa de boas-vindas.

*Com informações da Associated Press (AP).

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