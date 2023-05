A- A+

"Associação estratégica" Mais de 50 empresas russas buscam oportunidades de negócios em Cuba Os dois países anunciaram, no final de dezembro, a intenção de fortalecer sua "associação estratégica" em 2023

Representantes de 52 empresas da Rússia exploram, a partir desta quarta-feira (17), em Havana, possibilidades de negócios e investimentos na ilha, em um novo sinal da vontade dos dois governos de fortalecer sua "associação estratégica".

"Podem apreciar (...) a grande participação do empresariado russo, que responde à política que estabelecemos entre ambos os países", declarou a jornalistas o ministro cubano de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Ricardo Cabrisas, durante a abertura do Fórum Econômico-Empresarial Cuba-Rússia, que se estenderá até a próxima quinta-feira.

Os dois países anunciaram, no final de dezembro, a intenção de fortalecer sua "associação estratégica" em 2023.

O comissário presidencial para os direitos dos empresários da Rússia, Boris Titov, destacou que a visita do presidente Miguel Díaz-Canel ao seu país no final de novembro - quando se reuniu com seu contraparte, Vladimir Putin - abriu "grandes possibilidades para os empresários russos" e desenvolvimento de "projetos conjuntos".

O fórum, que reúne representantes de 52 empresas russas e 106 cubanas, antecede uma reunião da Comissão Empresarial Cuba-Rússia, da qual participará o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko, segundo fontes cubanas.

Essa aliança "pode ter uma participação efetiva nos planos de desenvolvimento econômico e social de Cuba até o ano de 2030", sustentou Cabrisas.

Díaz-Canel, cujo país enfrenta a pior crise econômica em trinta anos, com uma forte escassez de alimentos, medicamentos e combustível, viajou à Rússia em meio a um giro internacional que o levou também a Argélia, Turquia e China.

Em 2022, as trocas comerciais entre Cuba e Rússia alcançaram 450 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões, na cotação da época), volume três vezes maior ao de 2021, disse no fórum o novo representante comercial da Rússia em Cuba, Serguey Baldin, que deu início a seu trabalho na ilha esta semana.

Baldin afirmou que 90% desse total foram vendas de petróleo e óleo de soja para Cuba, que exporta para a Rússia rum, café e tabaco.

