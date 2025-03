A- A+

Gaza Mais de 50 ex-reféns pedem a Netanyahu que implemente o cessar-fogo com o Hamas "na íntegra" "Nós, que vivemos o inferno, sabemos que o retorno da guerra ameaça a vida daqueles que deixamos para trás", escrevem os israelenses libertados do território palestino em uma carta publicada no Instagram na sexta-feira (7).