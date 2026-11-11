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Tragédia Mais de 500 ex-guerrilheiros signatários do acordo de paz na Colômbia foram assassinados Embora o acordo de novembro de 2016 tenha reduzido sensivelmente a violência de um dos conflitos mais cruéis das Américas, uma década depois, as áreas remotas sofrem com a pior investida de grupos armados

Um total de 521 ex-guerrilheiros das Farc que assinaram a paz na Colômbia foram assassinados nos 10 anos desde o histórico pacto que desarmou a maior parte dos rebeldes, segundo um relatório da Defensoria do Povo publicado nesta quarta-feira (11).

Embora o acordo de novembro de 2016 tenha reduzido sensivelmente a violência de um dos conflitos mais cruéis das Américas, uma década depois, as áreas remotas sofrem com a pior investida de grupos armados.

O órgão, encarregado de zelar pelos direitos humanos no país, alertou que os principais responsáveis pelos assassinatos de ex-combatentes são narcotraficantes e rebeldes que se afastaram do acordo de paz e hoje disputam até a morte o controle de economias ilícitas.

"A paz exige que as pessoas que deixaram as armas possam dar continuidade aos seus projetos de vida sem ameaças; e que as vítimas recebam justiça e reparação", aponta o relatório.

Segundo a Defensoria, no ano passado, os assassinatos de ex-guerrilheiros aumentaram 38,5%, em um momento em que o país bate seu próprio recorde mundial de produção de cocaína.

Apesar dessa perseguição, cerca de 11.000 ex-combatentes, de um total de mais de 14.100 que assinaram o pacto, continuam cumprindo o acordo.

O pacto permitiu que uma força camponesa, que pegou em armas sob a influência do comunismo, entregasse seus fuzis em troca de poder exercer atividade política e ter garantida uma representação no Congresso por oito anos.

Também estabeleceu penas alternativas à prisão para aqueles que confessarem seus crimes, repararem suas vítimas e se comprometerem a não retornar à violência.

No poder há três meses, o presidente de direita Abelardo de la Espriella sepultou qualquer possibilidade de paz com os grupos armados e comprometeu-se a subjugá-los sob o lema "túmulo ou cadeia".

A entidade pede que não se "interrompam os processos" em curso, nem se "enfraqueçam" os avanços alcançados neste país assolado por um conflito armado de seis décadas.

Em entrevista à AFP na semana passada, a defensora do povo, Iris Marín, afirmou que "ninguém quer parar a guerra" na Colômbia.

"Os grupos armados não querem parar a guerra, e já demonstraram isso. São cruéis; não aproveitaram as oportunidades de paz. E o governo nacional, pela mesma razão, também não vai parar a guerra", explicou.

O relatório também aponta um aumento de 740% nos deslocamentos forçados entre 2017 e 2025.

Destaca, ainda, "atrasos" na reparação às vítimas e profundas lacunas de desigualdade.

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