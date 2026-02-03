A- A+

Riacho das Almas Mais de 500 kg de pólvora, armas e munições são apreendidos pela polícia no Agreste de Pernambuco Um suspeito foi preso durante operação policial na cidade de Riacho das Almas

Mais de 500 quilos de pólvora, armas e munições foram apreendidos, nessa segunda-feira (2), durante operação policial na cidade de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. Um suspeito foi preso.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM foram acionados para averiguar a denúncia de que um indivíduo estaria armazenando material explosivo de forma irregular.



As equipes, em ação conjunta com a Polícia Civil e policiais da 6ª Companhia Independente (CIPM), seguiram ao local indicado, realizaram diligências e confirmaram a veracidade das informações.

Foram localizados os seguintes materiais ilícitos:

- 550 quilos de pólvora;

- 1 arma de fogo industrial;

- 9 armas de fogo artesanais;

- Espoletas;

- Materiais para fabricação e munições de diversos calibres.



De acordo com a Polícia Militar, diante da natureza e risco explosivo do material encontrado, foram acionadas equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Instituto de Criminalística (IC).



Após perícia, o suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, e todo o material apreendido, foram apresentados na Delegacia de Plantão de Caruaru, no Agreste.

Os materiais encontrados foram destruídos pelo Bope.

