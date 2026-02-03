Qua, 04 de Fevereiro

Riacho das Almas

Mais de 500 kg de pólvora, armas e munições são apreendidos pela polícia no Agreste de Pernambuco

Um suspeito foi preso durante operação policial na cidade de Riacho das Almas

Foram acionadas equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para verificar material - Foto: PMPE/Divulgação

Mais de 500 quilos de pólvora, armas e munições foram apreendidos, nessa segunda-feira (2), durante operação policial na cidade de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. Um suspeito foi preso.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM foram acionados para averiguar a denúncia de que um indivíduo estaria armazenando material explosivo de forma irregular.

As equipes, em ação conjunta com a Polícia Civil e policiais da 6ª Companhia Independente (CIPM), seguiram ao local indicado, realizaram diligências e confirmaram a veracidade das informações.

Foram localizados os seguintes materiais ilícitos:
- 550 quilos de pólvora;
- 1 arma de fogo industrial;
- 9 armas de fogo artesanais;
- Espoletas;
- Materiais para fabricação e munições de diversos calibres.

De acordo com a Polícia Militar, diante da natureza e risco explosivo do material encontrado, foram acionadas equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Instituto de Criminalística (IC).

Após perícia, o suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, e todo o material apreendido, foram apresentados na Delegacia de Plantão de Caruaru, no Agreste. 

Os materiais encontrados foram destruídos pelo Bope.

