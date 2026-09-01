Ter, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça01/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Aquecimento Global

Mais de 5.000 mortes atribuídas ao calor na Espanha desde junho

Instituto público, com sede em Madri, atribuiu ao calor 2.149 mortes em agosto, 2.025 em julho e 937 em junho

Reportar Erro
Turistas se protegem do sol com guarda-chuvas enquanto visitam a praça de touros em Ronda, no sul da EspanhaTuristas se protegem do sol com guarda-chuvas enquanto visitam a praça de touros em Ronda, no sul da Espanha - Foto: Jorge Guerrero/AFP

Mais de 5.000 mortes atribuíveis ao calor foram registradas na Espanha entre 1º de junho e 31 de agosto, um recorde para o período desde que o Instituto de Saúde Carlos III iniciou a compilação dos dados em 2015.

O instituto público, com sede em Madri, atribuiu ao calor 2.149 mortes em agosto, 2.025 em julho e 937 em junho, ou seja, 5.111 óbitos nos três meses, segundos dados consultados pela AFP.

O recorde anterior para os três meses de 2022, com 4.652 mortes atribuíveis ao calor, contra 3.651 em 2025 e 1.977 em 2024.

Leia também

• Áustria registrou recorde de mortes relacionadas à onda de calor entre junho e julho

• Alemanha registra número recorde de 15.800 mortes vinculadas ao calor no verão

• França registrou 1.243 mortes adicionais durante onda de calor de julho

As estimativas são baseadas em um sistema denominado MoMo (Monitorização da Mortalidade), que reúne diariamente o número de mortes na Espanha e calcula a diferença entre a mortalidade registrada e a mortalidade previsível com base nas séries históricas.

Também integra fatores como as temperaturas informadas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter