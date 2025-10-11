S�b, 11 de Outubro

Cessar-fogo

Mais de 500 mil pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil

Exército de Israel adverte que ainda há zonas perigosas

Foto:

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na sexta-feira, informou a Defesa Civil do território palestino neste sábado (11).

"Mais de 500.000 pessoas" retornaram à Cidade de Gaza entre sexta-feira e sábado, disse Mahmoud Basal, porta-voz da agência de ajuda que opera sob a autoridade do grupo islamista palestino Hamas.

O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil.

