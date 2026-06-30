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Tragédia

Mais de 58 mil edifícios danificados ou destruídos por terremotos na Venezuela

Pelo menos 1.700 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas após dois potentes tremores consecutivos, de 7,2 e 7,5 graus de magnitude

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Mais de 58.000 edifícios danificados ou destruídos por terremotos na VenezuelaMais de 58.000 edifícios danificados ou destruídos por terremotos na Venezuela - Foto: Miguel Medina / Pool / AFP

Mais de 58.000 edifícios provavelmente foram danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos).

Pelo menos 1.700 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas após dois potentes tremores consecutivos, de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, registrados na semana passada, os mais fortes no país sul-americano em mais de um século.

“É provável que aproximadamente 58.870 edifícios tenham sido danificados ou destruídos em toda a região afetada”, afirmam na avaliação os pesquisadores Corey Scher e Jamon Van Den Hoek, da Universidade Estadual de Oregon.

 

A análise ainda não foi comparada com vistorias presenciais ou com registros detalhados feitos por equipes de emergênciaA análise ainda não foi comparada com vistorias presenciais ou com registros detalhados feitos por equipes de emergência. — Foto: NASA

Os cientistas analisaram imagens de radar de alta resolução do satélite Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia (ESA), registradas em 25 de junho, um dia após os terremotos.

"Esta é uma avaliação preliminar e rápida. Reflete uma mudança abrupta na superfície, consistente com danos", escreveram os pesquisadores. O número deve ser interpretado apenas como um indicador e não foi selecionado no campo.

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O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou na segunda-feira que 855 infraestruturas sofreram danos, das quais 189 sofreram “desabamento total”.

A Nasa afirmou que seus satélites estavam “prestando apoio fundamental, captando imagens e dados para ajudar as equipes em campo a avaliar os resultados e orientar os esforços de resposta”.

A Marinha dos Estados Unidos fez novamente a operação, na segunda-feira (29), no porto de La Guaira, uma área mais devastada por dois terremotos, para acelerar a chegada de ajuda à medida que a Venezuela se despede de seus mortos.

Edifícios transformados em montanhas de escombros são alvos de operações das equipes de resgate e voluntários na esperança de encontrar sobreviventes, uma possibilidade remota cinco dias após uma tragédia.

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