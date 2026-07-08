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Guerra no Oriente Médio

Mais de 6 mil marinheiros seguem bloqueados no Golfo

Conflito, desencadeado em 28 de fevereiro por ataques americanos e israelenses contra o Irã, levou Teerã a bloquear a navegação neste estratégia gargalo marítima em represália, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos

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Navios ancorados próximo ao estreito de OrmuzNavios ancorados próximo ao estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP

A Organização Marítima Internacional (OMI) estimou, nesta quarta-feira (8), que cerca de 6 mil marinheiros seguiram bloqueados no Golfo pelo conflito no Oriente Médio e condenou a retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã.

“Esses ataques apenas exacerbam o medo, a incerteza e a precariedade psicológica que já sofreram os cerca de 6 mil marinheiros que seguem bloqueados em navios impossibilitados de deixar o Golfo Pérsico em segurança”, disse o secretário-geral desta agência da ONU, Arsenio Domínguez.

Ele também pediu que se evitasse expor aos marinheiros os perigos desnecessários ao fazer seus navios transitarem pelo Estreito de Ormuz.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o cessar-fogo com o Irã “acabou”, após uma nova escalada de ataques entre os dois lados, incluindo disparos contra navios mercantes no Estreito de Ormuz.

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O conflito, desencadeado em 28 de fevereiro por ataques americanos e israelenses contra o Irã, levou Teerã a bloquear a navegação neste estratégia gargalo marítima em represália, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

Após a assinatura, em 17 de junho, do protocolo de acordo entre Teerã e Washington para encerrar a guerra, os trânsitos foram retomados em ritmo mais intenso, embora ainda muito abaixo do registrado antes do conflito.

Em seguida, a Organização Marítima Internacional colocou em prática um plano para evacuar os 11 mil marinheiros que estavam a bordo de 600 navios retidos na região, uma operação que deveria durar várias semanas. No fim de junho, o plano já havia permitido a saída de 115 navios com 2.500 marinheiros a bordo.

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