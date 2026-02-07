A- A+

ENTENDA Mais de 6 mil pacotes de M&M's são recolhidos nos EUA pela presença de ingredientes perigosos Sachês pequenos do confeito tinham problema de rotulagem que coloca milhões em risco

Mais de 6 mil pacotes de M&M’s estão sendo recolhidos nos Estados Unidos por um erro de rotulagem que pode colocar pessoas alérgicas em risco.

O recall aconteceu depois que o produto foi reembalado pela empresa Beacon Promotions Inc, que deixou de incluir no rótulo os avisos obrigatórios de ingredientes alergênicos.

Os produtos afetados são sachês de 37g de dois produtos da linha M&M’s: o clássico e o Peanut, com amendoim. Os confeitos contêm leite, soja e amendoim, três ingredientes que podem provocar alergias, em alguns casos severas. Eles foram distribuídos em 20 estados dos EUA, como Texas, Flórida e Califórnia.

Os itens promocionais personalizados ganharam novas embalagens para serem distribuídos por empresas e organizações e não serão vendidos livremente no mercado. Eles podem ser identificados pela frase “Make your mark” e pelo número de lote M1823200, com validade de 30 abril de 2026.

A empresa iniciou o recall dos produtos em 26 de janeiro, em uma ação classificada como Classe II pela FDA, a agência reguladora de remédios e alimentos dos EUA. Essa classificação indica produtos cujo uso pode provocar consequências adversas temporárias ou clinicamente reversíveis, com a possibilidade de danos graves.

Os três itens apontados põem em risco milhões de pessoas nos EUA. Estima-se que seis milhões de estadunidenses sejam alérgicos a amendoim, mesmo número de pessoas sensíveis ao leite. A alergia à soja afeta 1,9 milhão naquele país. As reações vão de urticária e inchaço a anafilaxia, com risco de morte, quando as vias aéreas se fecham e o corpo entra em choque.

A alergia ao amendoim é considerada uma das mais graves, na qual a proteína do alimento desencadeia uma reação alérgica poderosa. Em algumas pessoas, mesmo o contato com a pele ou a inalação pode provocar choque anafilático. Indivíduos mais sensíveis chegam a carregar um autoinjetor de epinefrina para o caso de ingestão involuntária.

No caso da alergia ao leite, o organismo confunde proteínas do leite, que são inofensivas, com invasores perigosos e libera histamina e outras substâncias químicas para combatê-las.

A alergia à soja também envolve uma reação exagerada do sistema imunológico às proteínas presentes na leguminosa e em produtos derivados. Nesse caso, a onipresença do ingrediente em produtos ultraprocessados é um desafio a mais, já que ele é utilizado em diversas formas para compor a lista de alimentos variados.

Veja também