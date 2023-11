A- A+

Migração Mais de 60 migrantes desaparecem em naufrágio na costa do Iêmen A embarcação transportava cerca de 90 migrantes

Pelo menos 64 migrantes africanos desapareceram no naufrágio de uma embarcação na costa do Iêmen, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta quarta-feira (15).

O incidente ocorreu no domingo, em Bab al Mandeb, o estreito que separa o Iêmen do Chifre da África, relatou a agência da ONU.

A embarcação transportava cerca de 90 migrantes, incluindo 60 mulheres, e se dirigia para o Iêmen, procedente do Djibuti, quando virou, devido a uma falha no motor, em um mar agitado, disse a OIM em um comunicado.

A Guarda Costeira deste país do Oriente Médio resgatou 26 sobreviventes, acrescentou a mesma fonte.

"Essa tragédia destaca a necessidade urgente de uma cooperação mundial para estabelecer vias migratórias mais seguras", disse o diretor interino da OIM-Iêmen, Matt Huber, no comunicado.

Esse tipo de acidente é comum na costa do Iêmen, um país em guerra que atrai migrantes africanos que buscam cruzá-lo para entrar na Arábia Saudita, ou em outras ricas nações árabes do Golfo.

Segundo a OIM, dos 867 migrantes falecidos no Iêmen registrados em 2022, pelo menos 795 morreram na rota entre esse país e a Arábia Saudita.

