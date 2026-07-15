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Nossa Senhora do Carmo: mais de 600 profissionais da segurança de Pernambuco atuam na operação

Com um investimento de R$ 110 mil, 613 agentes das forças de segurança e órgãos vinculados foram escalados para atuar ao longo dos dez dias de programação

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Mais de 600 profissionais da segurança pública do estado atuam na operação da padroeiraMais de 600 profissionais da segurança pública do estado atuam na operação da padroeira - Foto: Cicom/SDS/Divulgação

Anualmente, durante a tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, milhares de fiéis passam pelo Pátio do Carmo, no Centro do Recife, para louvar a padroeira da capital pernambucana, celebrada nesta quinta-feira (16).

Como todos os anos, para assegurar que as celebrações transcorram com tranquilidade, a Secretaria de Defesa Social (SDS) colocou em operação um esquema especial de segurança.

O planejamento reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Grupamento Tático Aéreo, com uma atuação coordenada para garantir a proteção dos fiéis, turistas e todos os demais participantes das celebrações religiosas.

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Operação
A Polícia Militar reforça o policiamento ostensivo em toda a área do evento com equipes distribuídas nos principais pontos de concentração de público, atuando na preservação da ordem pública. Em apoio à operação, a Polícia Civil ampliou o atendimento na Delegacia da Rio Branco, proporcionando maior agilidade no registro e na apuração de ocorrências.

Com um investimento de R$ 110.340,00, 613 agentes das forças de segurança e órgãos vinculados foram escalados para atuar ao longo dos dez dias de programação.

Além da presença das equipes em solo, a operação conta com uma equipe preparada para o emprego de drones, utilizados para otimizar a visualização das áreas de grande circulação que abrigam as missas, novenas e a procissão que acontecem no Pátio do Carmo e no entorno da Basílica.

A gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, tenente-coronel BM Rafaela Reny, destacou a importância do trabalho conjunto. 

“Nós sabemos da importância que a Festa de Nossa Senhora do Carmo tem para os pernambucanos. Por isso, realizamos um planejamento antecipado e integrado para que cada pessoa possa exercer sua fé participando das celebrações com segurança e tranquilidade”, afirmou.

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