OPORTUNIDADE Mais de 600 vagas para cursos gratuitos de idiomas e informática serão disponibilizadas em Olinda Inscrições abrem nesta terça-feira (27). As aulas acontecerão Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas, no Varadouro

A Prefeitura de Olinda está oferecendo uma oportunidade para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades profissionais. Com a abertura de inscrições para 635 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de línguas estrangeiras e informática, os interessados têm a chance de se capacitar sem custos.

As inscrições, que são gratuitas, começam nesta terça-feira (27) e podem ser realizadas na internet. Destinadas a diversos públicos, as atividades incluem turmas específicas para maiores de 50 anos, garantindo uma oferta inclusiva e diversificada.

O edital detalhado está disponível no site oficial da prefeitura, apresentando a distribuição das vagas conforme as áreas de estudo. Com cargas horárias variando entre 70 e 120 horas.

Os cursos oferecidos são:

- Espanhol: 210 vagas (sendo 60 reservadas para maiores de 50 anos). Idade mínima para inscrição: 16 anos;

- Inglês: 157 vagas (com 20 reservadas para maiores de 50 anos). Idade mínima: 16 anos;

- Pacote Office: 138 vagas (com 30 destinadas a maiores de 50 anos). Idade mínima: 14 anos;

- Excel: 30 vagas (idade mínima: 14 anos);

- Manutenção e montagem de computadores: 100 vagas (idade mínima: 14 anos).

Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso. As inscrições funcionam como reserva de vaga, sendo a matrícula confirmada no primeiro dia de aula.

Para efetuar a inscrição, os candidatos precisarão apresentar RG, CPF e o código de pré-matrícula gerado no momento da inscrição.

As aulas estão programadas para iniciar em 4 de março e prosseguir até 4 de julho, acontecendo na sede do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas, localizado na Rua 15 de Novembro, 135, no bairro do Varadouro.



