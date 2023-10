Mais de 70 pessoas morrem em ataques noturnos à Faixa de Gaza, diz Hamas

A- A+

Pelo menos 70 palestinos foram mortos em ataques aéreos realizados durante a noite e na manhã de segunda-feira (23) pelo exército israelense na Faixa de Gaza, de acordo com um relatório do governo do Hamas.

“Mais de 60 mártires morreram nos ataques” durante a noite de domingo para segunda-feira, informou o escritório de mídia do Hamas. Segundo ele, um dos ataques deixou 17 mortos numa casa em Jabaliya, no norte do território, enquanto outras 25 pessoas foram mortas em ataques no setor central da Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde do Hamas também afirmou que “pelo menos dez corpos foram extraídos dos escombros” após uma operação que destruiu uma casa em Deir el-Balah (centro) na manhã de segunda-feira. Segundo o último relatório global do governo do Hamas divulgado no domingo, antes destes novos ataques, mais de 4.600 pessoas, a grande maioria civis, incluindo cerca de 1.900 crianças, tinham sido mortas desde o início da guerra no pequeno território palestiniano.

No sábado (21), o exército israelense anunciou uma intensificação dos ataques.

No sábado, o exército israelense anunciou uma intensificação dos ataques. Ela disse na segunda-feira que atingiu “mais de 320 alvos militares” durante a noite, infraestruturas do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, e do seu aliado Jihad Islâmica. O exército falou em “túneis onde estavam os terroristas do Hamas”, “dezenas de centros de comando operacional, onde homens do Hamas e do seu aliado Jihad Islâmica se escondiam por vezes”, “acampamentos militares e postos militares”. Israel está convencido de que o Hamas dirige as suas operações a partir de uma enorme rede subterrânea.

A campanha de bombardeamento lançada em 7 de Outubro por Israel é um prelúdio para uma provável operação terrestre por parte de soldados israelitas. O exército israelita anunciou no domingo a morte de um dos seus soldados durante uma incursão na Faixa de Gaza.

Israel prometeu “aniquilar” o Hamas – classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel – após o ataque sem precedentes lançado por este movimento em 7 de outubro no seu território, e que provocou a morte violenta de 1.400 pessoas, principalmente civis.

