Brasil Mais de 72 horas à deriva: grupo de pescadores é resgatado após três dias no mar Um dos pescadores, de 38 anos, estava em estado de desidratação severa e precisou ser socorrido de helicóptero pela Marinha

Cinco pescadores ficaram mais de três dias em cima de boias no mar até serem resgatados após um naufrágio perto do município de Vigia, litoral do Pará, a cerca de 160 km de Belém. De acordo com a Marinha, o resgate aconteceu na segunda-feira, 13.

Por volta das 8h de segunda, os pescadores foram avistados por tripulantes do navio petroleiro "Champion Pomer", de bandeira das Ilhas Marshall, que realizou o resgate e acionou a Marinha.

Um dos pescadores, de 38 anos, estava em estado de desidratação severa e precisou ser socorrido de helicóptero pela Marinha. Ele foi levado para Belém e permanece em observação no hospital. Outros quatro homens, com idades entre 36 e 43 anos, foram levados até a capital paraense por um navio-patrulha.

Segundo a Marinha, o barco pesqueiro havia saído de São João de Pirabas (PA) na manhã de quinta-feira, 9, com seis homens a bordo. Um deles teve problemas de saúde e desembarcou poucas horas depois, em Maracanã (PA). Os demais seguiram viagem até que, por volta das 20h, a embarcação emborcou (quando inclina demais ou tomba) com a força das ondas.

No domingo, 12, pela manhã, a Marinha recebeu uma informação de que uma embarcação emborcada tinha sido avistada por outros pescadores, mas não havia tripulantes. Após isso, a Marinha iniciou uma operação no local e enviou mensagem de socorro para os navios mercantes da área.

O navio "Champion Pomer", que localizou os pescadores brasileiros, tinha saído Porto de Vila do Conde, no Pará, com destino aos Estados Unidos.

