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Guerra

Mais de 750 militares americanos foram feridos durante operações contra Irã, diz Pentágono

Dos 757 membros do serviço que foram feridos desde que a guerra começou em fevereiro, mais de 580 são soldados do Exército

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O Pentágono e o Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) ofereceram quase nenhum detalhe sobre como as lesões ocorreram ou a quantidade de danos que as bases dos EUA sofreram.O Pentágono e o Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) ofereceram quase nenhum detalhe sobre como as lesões ocorreram ou a quantidade de danos que as bases dos EUA sofreram. - Foto: US Central Command (CENTCOM) / AFP

Mais de 750 tropas dos EUA foram feridas durante operações recentes contra o Irã, mostram dados do Pentágono.

Dos 757 membros do serviço que foram feridos desde que a guerra começou em fevereiro, mais de 580 são soldados do Exército.

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O total de feridos também inclui 86 marinheiros, 64 aviadores e 19 fuzileiros navais.

Embora muitas das baixas sejam categorizadas como ocorridas durante a "Operação Epic Fury", o nome formal para o conflito, o Pentágono criou uma nova categoria para tropas feridas chamada "Operações no Exterior" no Sistema de Análise de Baixas de Defesa no final de julho.

O Pentágono disse que isso ocorreu porque a Operação Epic Fury foi concluída e o exército decidiu classificar as baixas relacionadas aos últimos ataques na nova categoria.

O Pentágono e o Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) ofereceram quase nenhum detalhe sobre como as lesões ocorreram ou a quantidade de danos que as bases dos EUA sofreram.

No entanto, autoridades disseram que a grande maioria das lesões são lesões cerebrais traumáticas. 

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