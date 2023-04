A- A+

Região Metropolitana do Recife Mais de 80 kg de maconha são apreendidos após perseguição policial em Abreu e Lima, na RMR Droga seria entregue na avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife

Após perseguição policial, mais de 80 kg de maconha foram apreendidos em um carro durante abordagem policial na madrugada desta quarta-feira (26), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Duas pessoas foram presas.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 17º BPM realizavam rondas quando avistaram um veículo Ford Ranger XLS em alta velocidade, realizando manobras perigosas.



Os policiais iniciaram uma perseguição e deram ordem de parada. Segundo a PM, o condutor desceu do veículo e confessou estar transportando o entorpecente.



Após revista no carro, foram encontradas 72 barras fechadas e uma pela metade com o total de 80,229 kg de maconha. O homem, que não teve nome e idade divulgados, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Na ocasião, o suspeito recebeu uma ligação do destinatário da carga, que informou estar esperando o material em frente a um campo de futebol society, na avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife.



Ainda na ligação, o homem informou estar em um carro modelo Citroen de cor prata. Ao receber as informações, os agentes da PM acionaram uma outra equipe para o ponto indicado.



No local, o segundo envolvido foi encontrado e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Paulista, para onde também havia sido levado o primeiro suspeito preso, além de todo o material apreendido.

