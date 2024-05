A- A+

Refugiados Mais de 800 mil palestinos já fugiram de Rafah desde o início das operações de Israel De acordo com a agência, os palestinos se dirigiram, principalmente, para áreas próximas da cidade vizinha de Khan Younis, a maior do sul de Gaza, onde Israel fez intensas operações em meados de dezembro

Leia também

• Gaza recebe primeiro carregamento de ajuda humanitária após vários dias de bloqueio

• Israel luta contra o Hamas no norte de Gaza, que começa a receber ajuda por cais temporariamente

• Washington evacua 17 médicos americanos de Gaza

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) informou neste sábado, 18, que mais de 800 mil palestinos já fugiram de Rafah, cidade do sul de Gaza, desde o início das operações militares de Israel na região. O montante equivale a cerca de metade da população que morava na cidade.



Conforme o órgão, os refugiados estão ocupando prédios em ruínas após abandonarem as próprias casas por orientação das ordens de evacuação que eles receberam. A agência acrescenta que os palestinos têm sido forçados a fugir várias vezes em busca de uma suposta segurança que não encontram, tendo inclusive já ocupado os abrigos da UNRWA.



"Quando as pessoas se movem, elas ficam expostas, sem passagem segura ou proteção. Toda vez, elas são forçadas a deixar para trás os poucos pertences e suprimentos básicos que não podem transportar", informou a agência.



Ainda em comunicado, o órgão disse que as áreas para as quais as pessoas estão fugindo agora não têm suprimentos seguros de água ou instalações de saneamento.

Veja também

Reconstrução Prefeito de Canoas diz que reconstrução de prédios públicos demanda mais de R$ 200 milhões