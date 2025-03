Mais de 90 pessoas estariam soterradas em prédio que desabou em Mandalay, Mianmar

A- A+

Acredita-se que mais de 90 pessoas estejam soterradas nos escombros de um prédio residencial em Mandalay, a segunda maior cidade de Mianmar, que foi severamente abalada pelo terremoto de sexta-feira, disse um funcionário da Cruz Vermelha à AFP neste sábado (29).

As equipes de emergência estão fazendo tudo o que podem para encontrar sobreviventes entre os destroços do Sky Villa Condominium, um prédio de 12 andares que não conseguiu resistir ao terremoto de magnitude 7,7.



Confira imagens do trabalho de resgate:

