Mais de 90 tartarugas-de-pente nascem na Praia de Enseadinha, em Paulista

Um ninho com 97 tartarugas-de-pente (Erethmochelys imbricata) eclodiu no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, na última quinta-feira (11). O nascimento dos animais, que aconteceu na Praia de Enseadinha, foi acompanhado por equipes do Projeto de Monitoramento e Conservação de Tartarugas Marinhas em Paulista.

O processo foi acompanhado pela equipe da desova da fêmea adulta até o nascimento dos filhotes.

Na praia, moradores da região e frequentadores da praia acompanharam o momento da caminhada das tartarugas para o mar. Na ocasião, especialistas que acompanhavam o processo compartilharam informações sobre a espécie e a conservação da vida marinha.



De acordo com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente de Paulista (Sema), os ovos precisaram ser transferidos para proteger a vida dos filhotes. “Precisamos fazer a transferência dos ovos para um local mais apropriado e garantir o desenvolvimento dos filhotes. O processo é chamado de translocação e só pode ser feito por pesquisadores do projeto quando há risco de perda de ninho”, explicou Geanne Santos, titular da pasta, afirmando que a intervenção seguiu os protocolos do Projeto Tamar.

A gestão municipal indica que, caso tartarugas sejam vistas desovando na costa de Paulista, a prefeitura seja contatada. Os canais de contato com a secretaria Executiva de Meio Ambiente são o WhatsApp: (81) 99836-9947, os perfis no Instagram da prefeitura (@prefeiturapaulistape), da Sema (@sema_paulista), e o telefone 153, da Guarda Municipal.



