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Tragédia Mais de 900 migrantes morreram no Mar Vermelho em 2025 quando tentaram chegar ao Golfo "Maioria das vítimas era da Etiópia"

Mais de 900 migrantes morreram ou desapareceram no Mar Vermelho em 2025, o ano mais letal já registado na chamada Rota do Leste, que liga a região do Chifre da África à Península Arábica, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Todos os anos, centenas de milhares de migrantes do Chifre da África, muitos procedentes da Etiópia e da Somália, arriscaram a viagem por esta rota para tentar chegar aos países do Golfo ricos em petróleo, fugindo de conflitos, desastres naturais e das pequenas perspectivas econômicas em seus países.

A maioria dos migrantes tenta fazer a travessia a partir do Djibuti.

“O ano de 2025 foi o mais letal já registrado na rota migratória do Leste (...) com 922 pessoas mortas ou desaparecidas, o dobro do ano anterior”, afirmou à AFP Tanja Pacifico, diretora de missão da OIM.

“A maioria das vítimas era da Etiópia”, acrescentou.

A Etiópia é o segundo país mais populoso do continente, com quase 130 milhões de habitantes. Mais de 40% de sua população vive abaixo da linha de pobreza, segundo o Banco Mundial.

O país é cenário de conflitos armados em suas duas regiões mais populosas e está saindo de uma violenta guerra civil na região de Tigré (norte), que deixou mais de 600.000 mortos entre 2020 e 2022, segundo uma estimativa da União Africana considerada baixa por vários especialistas.

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