fator de risco Mais de 99% das pessoas que sofreram ataque cardíaco ou AVC tinham um desses 4 fatores de risco Estudo mostrou que eventos cardíacos podem ser previstos observando parâmetros de saúde

Mais de 99% das pessoas que sofreram ataque cardíaco, AVC ou insuficiência cardíaca já apresentavam algum fator de risco elevado antes do evento, aponta estudo.

A conclusão é de um estudo de larga escala conduzido pela Northwestern Medicine, nos Estados Unidos, e pela Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, publicado no Journal of the American College of Cardiology.

A pesquisa, que analisou registros de saúde de mais de 9 milhões de adultos na Coreia do Sul e de quase 7 mil pessoas nos Estados Unidos ao longo de mais de uma década, refuta a ideia de que esses eventos dramáticos costumam acontecer sem aviso prévio.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo.

“Acreditamos que o estudo mostra, de forma muito convincente, que a exposição a um ou mais fatores de risco antes desses desfechos cardiovasculares é praticamente de 100%”, afirma o autor sênior Philip Greenland, médico e professor de Cardiologia no Departamento de Medicina da Northwestern.

Greenland e seus colegas selecionaram quatro principais fatores de risco cardiovascular: pressão arterial, colesterol, glicemia (níveis de açúcar no sangue) e tabagismo.

Segundo os parâmetros estabelecidos pela American Heart Association (AHA) para saúde cardiovascular ideal, os níveis “não ideais” dessas variáveis são:

Pressão arterial: igual ou maior que 120/80 mmHg

Colesterol total: igual ou maior que 200 mg/dL

Glicemia de jejum: igual ou maior que 100 mg/dL ou diagnóstico de diabetes

Uso atual ou passado de tabaco

Em uma análise secundária, a equipe também avaliou os níveis clinicamente elevados — os limiares mais altos normalmente usados por médicos para diagnóstico foram:

Pressão arterial: igual ou maior que 140/90 mmHg

Colesterol: igual ou maior que 240 mg/dL

Glicose: igual ou maior que 126 mg/dL

Tabagismo atual

Os dados dos participantes foram acompanhados por até duas décadas pelos cientistas. Os registros incluíam avaliações de saúde repetidas ao longo do tempo, como níveis de pressão, colesterol, glicose e exposição ao fumo anos antes do primeiro evento cardiovascular.

Tanto na população coreana quanto na norte-americana, mais de 99% das pessoas que desenvolveram doença coronariana, insuficiência cardíaca ou AVC tinham pelo menos um fator de risco não ideal antes do evento. Mais de 93% apresentavam dois ou mais fatores de risco.

A hipertensão arterial foi o fator mais comum, afetando mais de 95% dos pacientes na Coreia do Sul e mais de 93% nos Estados Unidos.

Mesmo entre mulheres com menos de 60 anos — grupo geralmente considerado de menor risco —, mais de 95% ainda apresentavam ao menos um fator de risco não ideal antes de sofrer insuficiência cardíaca ou AVC.

Quando os pesquisadores elevaram o critério para os níveis clinicamente elevados, o padrão se manteve: pelo menos 90% dos pacientes ainda tinham ao menos um grande fator de risco antes do primeiro evento cardíaco.

