PAULISTA Mais de dois meses após desabamento de prédio no Janga, jovem de 15 anos recebe alta do HR Adolescente perdeu a mãe e dois irmãos na tragédia. Eles foram achados mortos abraçados em cama

Recebeu alta do Hospital da Restauração (HR) a adolescente Evelyn Tainá Neves, de 15 anos, uma das sobreviventes do desabamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A queda do edifício aconteceu há quase dois meses e meio, em 7 de julho, e a jovem estava internada desde então.

De acordo com informações repassadas nesta terça-feira (19) pela assessoria de imprensa do hospital localizado no bairro do Derby, área central do Recife, a alta de Evelyn Tainá aconteceu na segunda-feira (18).

A jovem, que foi admitida no HR na noite do dia 7 de julho após ser transferida do Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, passou por vários procedimentos cirúrgicos durante o período em que esteve internada.

As cirurgias foram feitas para tratar as lesões por esmagamento na perna que ela sofreu. "[Ela] foi acompanhada por especialistas de diversas áreas", disse a assessoria do HR.

Evelyn perdeu a mãe e dois irmãos no desabamento do bloco D7. A mãe dela, Marcela Neves dos Santos, e os irmãos Wallace, de 10 anos, e Maria Flor, de 6, foram achados abraçados sem vida numa cama de casal entre os destroços da estrutura. A adolescente foi resgatada viva dos escombros após 10 horas de buscas.

O desabamento do prédio do Conjunto Beira-Mar deixou 14 mortos e sete feridos. Os trabalhos de resgate duraram 35 horas.

