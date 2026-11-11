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Pontífice Mais de dois milhões de pessoas em Luján na última missa de Leão XIV na Argentina Cerca de 2,5 milhões de pessoas assistiram à sua primeira missa ao ar livre em Buenos Aires na segunda-feira (9)

Mais de dois milhões de pessoas assistem nesta quarta-feira (11), em Luján, à última missa do papa Leão XIV na Argentina antes de sua partida para o Peru, segundo o governo provincial.

A multidão se concentrou em torno da Basílica de Luján, a cerca de 75 quilômetros a oeste de Buenos Aires e principal ponto de peregrinação dos fiéis católicos na Argentina.

Antes de chegar a Luján, o pontífice visitou o presídio de Devoto, na capital argentina, onde incentivou um grupo de 75 detentos e alguns familiares a "recomeçarem suas vidas".

Em seus quatro dias na Argentina, e na primeira visita papal em 39 anos, milhões de fiéis acompanharam o pontífice em atos e celebrações ao ar livre.

Cerca de 2,5 milhões de pessoas assistiram à sua primeira missa ao ar livre em Buenos Aires na segunda-feira (9).

Na terça (10), outros 650 mil fiéis participaram pela manhã de uma missa em Córdoba, no centro do país, e mais de um milhão se reuniram à noite em uma vigília com jovens novamente em Buenos Aires.

O pontífice de 71 anos desafiou as políticas do presidente ultraliberal Javier Milei ao defender a aplicação de uma economia mais inclusiva, o apoio aos sindicatos e a interrupção dos cortes de verbas que prejudicam a assistência aos pobres e às pessoas com deficiência.

Leão XIV continuará sua viagem de 12 dias pela América do Sul na tarde desta quarta-feira, no Peru, onde viveu durante 20 anos como missionário e bispo, após ter visitado o Uruguai antes de chegar à Argentina.

O papa americano se recusou a remarcar a exigente viagem, apesar de ter sido submetido, há menos de um mês, à retirada da parte inferior do pulmão direito para extrair um tumor cancerígeno.

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