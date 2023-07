Mais de duas mil pessoas são evacuadas na Crimeia devido a incêndio em área militar

A- A+

As autoridades locais da península da Crimeia, anexada pela Rússia, ordenaram a evacuação de mais de dois mil civis, devido a um incêndio numa área militar, segundo Sergei Aksionov, governador nomeado por Moscou para a região. Na segunda-feira, a região foi abalada por uma explosão na ponte da Crimeia, quando um casal morreu.

– Está prevista a evacuação temporária de residentes de quatro cidades adjacentes ao acampamento militar no distrito de Kirov. São mais de duas mil pessoas – disse Aksionov.

Duas mídias online russas, Mash e Baza, próximas aos serviços de segurança de Moscou, relataram que detonações foram ouvidas na área por duas horas. De acordo com Mash, há um depósito de munição em chamas.

As autoridades russas, incluindo o exército, não confirmaram a explosão da munição nem apontaram as possíveis causas do incêndio.



O governador Aksionov anunciou que o incêndio provocou o fechamento de uma rodovia que liga o porto de Kerch, no leste da Crimeia, à cidade de Sevastopol, no sudoeste.

Desde o início da invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, tem sido alvo frequente de ataques de drones aéreos e navais.

