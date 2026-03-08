Mundo
Mais de meio milhão de deslocados pela guerra no Líbano
O país está sendo atacado por bombardeios israelenses
Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a vila de Kfar Tibnit, no sul do Líbano - Foto: Rabih Daher/AFP
Mais de meio milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeios israelenses contra o Líbano, informaram neste domingo (8) as autoridades libanesas, em um cenário de intensos ataques aéreos, que começaram na segunda-feira em resposta aos ataques do movimento pró-iraniano Hezbollah.
Leia também
• Israel diz que atacou QG da 'força espacial' da Guarda Revolucionária do Irã
• Dois soldados israelenses morrem em combate no sul do Líbano
• Número de mortos em bombardeios no Líbano sobe para 394
No total, 517.000 pessoas deslocadas foram registradas no país, incluindo 117.000 abrigadas em centros de acolhimento, declarou a ministra de Assuntos Sociais, Haneen Sayed.