Mundo

Mais de meio milhão de deslocados pela guerra no Líbano

O país está sendo atacado por bombardeios israelenses

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a vila de Kfar Tibnit, no sul do LíbanoFumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a vila de Kfar Tibnit, no sul do Líbano - Foto: Rabih Daher/AFP

Mais de meio milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeios israelenses contra o Líbano, informaram neste domingo (8) as autoridades libanesas, em um cenário de intensos ataques aéreos, que começaram na segunda-feira em resposta aos ataques do movimento pró-iraniano Hezbollah.

No total, 517.000 pessoas deslocadas foram registradas no país, incluindo 117.000 abrigadas em centros de acolhimento, declarou a ministra de Assuntos Sociais, Haneen Sayed.

