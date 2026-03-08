A- A+

Mundo Mais de meio milhão de deslocados pela guerra no Líbano O país está sendo atacado por bombardeios israelenses

Mais de meio milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeios israelenses contra o Líbano, informaram neste domingo (8) as autoridades libanesas, em um cenário de intensos ataques aéreos, que começaram na segunda-feira em resposta aos ataques do movimento pró-iraniano Hezbollah.

No total, 517.000 pessoas deslocadas foram registradas no país, incluindo 117.000 abrigadas em centros de acolhimento, declarou a ministra de Assuntos Sociais, Haneen Sayed.

Veja também